Container de deseuri ingropat, in Centrul istoric al Brasovului

Prima platforma subterana de deseuri din municipiul Brasov ar putea functiona in centrul istoric al orasului, pe strada Sfantul Ioan. Pentru aceasta investitie urmeaza se realiza documentatia tehnica, inclusiv studiul de fezabilitate, iar pentru atribuirea contractului de servicii, cu o valoare estimata de 135.000 lei fara TVA, municipalitatea brasoveana are in derulare o procedura de atribuire.In tema de proiectare de care va trebui sa tina cont consultantul care va realiza studiul de ... citeste toata stirea