Contele Tibor Kalnoky este ruda indepartata si prieten apropiat al Regelui Charles al III-lea, care soseste vineri, 2 iunie, intr-o vizita istorica in Romania. Contele Kalnoky este cel care i-a sugerat actualului monarh, pe vremea cand era print de Wales, ce proprietate sa cumpere la Valea Zalanului, in judetul Covasna. Regele Charles a afirmat in mai multe randuri ca are origini transilvanene si ca acesta este unul dintre motivele pentru care iubeste atat de mult aceasta provincie din Romania.