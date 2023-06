La Brasov, situatia ramane la fel de incurcata in ce priveste elevii care merg la scoala si cei care raman acasa. Unele scoli au tot personalul in greva si nu se fac cursuri, la altele se fac doar unele cursuri, iar in cateva unitati se tin toate cursurile. Asta a precizat, intre doua videoconferinte cu colegii de sindicat, presedintele judetean al Sindicatului Spiru Haret, Adrian Radu."In prezent, in judetul nostru, numarul membrilor de sindicat din Spiru Haret care continua greva este de 49, ... citeste toata stirea