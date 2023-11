Angajatii Inspectoratului Teritorial de Munca Brasov continua greva si astazi. Conform protestatarilor, o parte din activitatea institutiei este blocata total, de exemplu compartimentul Control relatii de munca, transmite radiomures.ro. Unele compartimente continua sa deserveasca publicul, in functie de prezenta la greva a angajatilor din cadrul acestora. Protestatarii sustin ca, in cazul in care problemele semnalate la nivel national nu vor fi rezolvate, alaturi ... citeste toata stirea