Continua "intepaturile" dintre Rusu si Coliban

Disputele dintre viceprimarul Brasovului Sebastian Rusu si primarul municipiului, Allen Coliban, nu se poarta numai in sedintele de plen ale Consiliului Local (CL) Brasov, ci si pe Facebook. Astfel, dupa ce miercuri seara, primarul Brasovului a reclamat ca in 31 august "am invitat consilierii locali de la toate partidele, asa cum am anuntat in sedinta consiliului local, la discutii politice pe tema proiectelor importante pentru Brasov, pe care majoritatea CL le refuza, neargumentat. Invitatia a ... citeste toata stirea