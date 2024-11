Continua lucrarile de pe DN 73. Pana la venirea adevaratei ierni, Directia de Drumuri Brasov vrea sa inchida casetele de largire

Chiar daca temperaturile au scazut foarte mult, firma care se ocupa de modernizarea sectorului din judetul Brasov al drumului National DN 73 continua lucrarile.Astfel, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, in aceasta perioada se monteaza parapetele de siguranta din zona Fundata, unde drumul este la cea mai mare altitudine. Tot in aceasta perioada se toarna ultimele covoare asfaltice in zona Bran."Constructorul a anuntat ca in cateva saptamani vor fi inchise si ... citește toată știrea