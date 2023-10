Lucrarile de reparatii strazi in cartierele Brasovului continua. Saptamana viitoare se va lucra pe str. Sitei, in cartierele Bartolomeu, Astra si Valea Cetatii.Primaria Brasov continua programul de reparatii in mai multe cartiere ale municipiului Brasov, strazile pe care se va interveni sunt in cartierele Blumana si Bartolomeu. De asemenea continuam lucrarile de reparatii strazi in Astra, Valea Cetatii si Schei.De luni, 16 octombrie, incep lucrarile de reparatii pe strada Sitei, tronsonul ... citeste toata stirea