Continua reparatiile la Pavilionul Marzescu, noul sediu al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase

Incepute in urma cu aproximativ doi ani, reparatiile la Pavilionul Marzescu de pe strada Alexandru Ioan Cuza din Brasov vor mai continua o perioada. Astfel, administratorul cladirii, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brasov, a lansat o licitatie pentru reparatii curente la demisolul si etajul 2 al Corpului B, dar si la unele spatii exterioare. Mai exact, in caietul de sarcini aferent licitatiei se arata ca la exterior se va repara scara de acces in cladire, dar si cea ... citește toată știrea