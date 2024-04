Contrabanda cu tigarete in Romania a crescut la 9,8% din totalul consumului, in luna martie

Piata neagra a tigaretelor a crescut in luna martie 2024, pana la 9,8% din totalul consumului, comparativ cu 7,7% in ianuarie, conform studiului realizat de compania de cercetare Novel, dat marti publicitatii."In luna martie contrabanda inregistreaza cea mai mare crestere in regiunea sud-vest, cu 6,7 puncte procentuale (pp) pana la 11,9%. De asemenea, in zona de vest cu 5,8 pp, pana la 14,1%. Si in luna martie, nord-est continua sa fie cea mai afectata de piata neagra (21,3%, in crestere cu 2, ... citește toată știrea