Contrabanda cu tigarete in Romania a scazut

Piata neagra a tigaretelor a scazut usor in luna ianuarie 2024, pana la 7,7% din totalul consumului, comparativ cu 8,5% la finele anului 2023, conform studiului realizat de compania de cercetare Novel."In luna ianuarie, cea mai mare scadere a contrabandei se inregistreaza in nord-est, cu 10,5 puncte procentuale, pana la 19,2%. Cu toate acestea, regiunea continua sa fie cea mai afectata de comertul ilegal cu tigarete. In ianuarie, singura regiune in care piata neagra creste semnificativ este ... citește toată știrea