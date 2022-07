Guvernul a decis, printr-un proiect ce aduce modificari importante Codului fiscal, sa reintroduca obligatia de declarare la Fisc la contractele de inchiriere a locuintelor. Se schimbe modul in care va fi calculat, incepand cu veniturile de anul viitor, impozitul pe veniturile din chirii. E vorba despre eliminarea cotei deductibile existente in prezent, ceea ce va insemna, in esenta, cresterea acestuia.Astfel, proiectul de ... citeste toata stirea