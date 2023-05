Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat, in ultima saptamana, 47 de amenzi contraventionale in valoare totala de 525.000 lei, in urma unor actiuni de control in zonele turistice, ca parte a activitatii Comandamentului de Vara 2023.Conform unui comunicat al institutiei, in perioada 25 aprilie - 2 mai, ANPC a desfasurat o serie de actiuni de control pe litoralul Marii Negre, in Bucovina, Maramures, Valea Prahovei si in zona Brasov, ... citeste toata stirea