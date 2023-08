Inspectorii sanitari veterinari au efectuat o serie de controale amanuntite in unitatile de alimentatie publica de pe litoral. Au fost verificate 302 unitati localizate in cele 6 zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Costinesti, Eforie Nord, Eforie Sud, Techirgiol, Mangalia si Constanta. Rezultatele acestor controale arata ca exista inca probleme grave in ceea ce priveste calitatea alimentelor servite in unitatile ... citeste toata stirea