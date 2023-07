Caminul pentru persoane varstnice din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Brasov isi deschide portile pentru organizatiile din domeniul social care vor sa vada modul in care sunt ingrijiti seniorii din Brasov, care sunt conditiile oferite si de ce servicii beneficiaza acestia.Decizia a fost luata de catre viceprimarul Flavia Boghiu in contextul in care la nivel national exista o preocupare majora legata de situatia beneficiarilor din caminele pentru varstnici, dupa ce in judetul Ilfov au ... citeste toata stirea