Controale la Lidl urmate de amenzi. Presedintele ANPC: ,,Nu suntem pelicanii Europei! Meritam sa fim tratati onorabil!"

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a facut o serie de controale pentru a verifica modul in care este respectata legislatia in magazinele lantului de supermarketuri Lidl, in intreaga tara. Potrivit comisarilor ANPC, in judetul Brasov au fost verificate 15 magazine Lidl. In urma controalelor , 265 de magazine Lidl din toata tara au fost amendate cu peste 3,5 milioane lei. Inspectorii au gasit, printre altele, vitrine cu fire de par, alimente expirate si insecte."Nu ... citeste toata stirea