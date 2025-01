Controale la transportatorii de lemn: 126 de metri cubi de lemn confiscati

Amenzi de 15.000 de lei si 126 de metri cubi de lemn confiscati de politistii brasoveni, in urma unor controale comune cu Garda Forestiera. In perioada 22-29 ianuarie 2025, politistii au verificat modul in care sunt respectate prevederile legale referitoare la utilizarea aplicatiei SUMAL 2.0 de catre transportatorii de materiale lemnoase din judetul Brasov. De asemenea, a fost verificat modul de detinere, depozitare, prelucrare primara si comercializare a materialului lemnos de catre o ... citește toată știrea