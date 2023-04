Locuitorii comunei Holbav vor beneficia de controale medicale gratuite pentru boli de inima si diabet, in cadrul caravanei "Sanatatea vine la tine".Peste o mie de persoane din mediul rural vor beneficia, in perioada 22 aprilie - 18 iunie, de controale medicale gratuite pentru boli de inima si diabet in cadrul celei de-a doua editii a caravanei "Sanatatea vine la ... citeste toata stirea