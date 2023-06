Inspectorii de munca au aplicat, pe parcursul lunii mai, amenzi in valoare de 151.500 lei, pentru neregulile constatate atat in domeniul relatiilor de munca, cat si in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Inspectorii de munca au realizat un numar de 195 controale, fiind depistate 10 persoane care desfasurau munca nedeclarata pentru care un numar de 4 angajatori au fost sanctionati cu amenzi in valoare totala de 80.000 lei.Pentru primirea la munca a unei persoane fara incheierea ... citeste toata stirea