Controlul "Massif"

In perioada 14 - 17 martie 2024, cu ocazia desfasurarii celei de a 2-a editii a festivalului Massif, politistii locali au efectuat controale in Poiana Brasov pentru a verifica modul in care persoanele fizice/juridice care desfasoara activitati de comert stradal respecta prevederile legale in vigoare.Au fost controlati 34 de agenti economici, doar doi fiind gasiti cu probleme.O societate comerciala nu detinea autorizatie de functionare,