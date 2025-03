Convocare Adunarea generala a membrilor filialei CECCAR Brasov

Se convoaca Adunarea generala a membrilor CECCAR Filiala Brasov , la sediul filialei, in data de 26.03.2025, ora 14,00, in sistem hibrid, cu urmatoarea ordine de zi:1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfasurata in anul 2024;2. Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului 2024;3. Raportul Comisiei de disciplina privind activitatea desfasurata in anul 2024;4. Validarea rezultatului ... citește toată știrea