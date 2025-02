Copii abandonati la nastere. Cati au fost parasiti in spitale in 2024 in Brasov?

Copii abandonati: In 2024, in judetul Brasov, opt bebelusi au fost parasiti, imediat dupa nastere.Copiii au fost lasati de mame in spitale.DGASPC Brasov are in evidenta toate cele opt cazuri.Copii abandonati CovasnaIn judetul Covasna, anul trecut, au fost zece copii parasiti, in spitalele din judet.Potrivit ... citește toată știrea