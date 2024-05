Copii disparuti, din ce in ce mai multi. Jumatate au parinti, jumatate nu. DGASPC: 31 de cazuri la Brasov, doar luna trecuta

Romania se confrunta de cateva decenii cu o scadere a natalitatii si a populatiei, in general. Ca si cum aceasta problema nu ar fi indeajuns, aproape 10.000 de sesizari ce priveau copii care au disparut au fost in tara noastra, anul trecut. In perioada aprilie 2023 - aprilie 2024, au ajuns la politie sesizari in legatura cu disparitia a 9.902 copii. Este adevarat ca, de foarte multe ori, acestia au revenit acasa ori au fost gasiti de politisti si dusi inapoi, in familie.Alarmant este, insa, ... citește toată știrea