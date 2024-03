Copiii au probleme de vorbire dupa izolarea suferita in pandemia de Covid-19

Copiii si parintii inca se confrunta cu efectele izolarii din perioada pandemiei Covid, anunta Bihoreanul, care citeaza medici logopezi. In Bihor tot mai multi prescolari si elevi din clasele primare au probleme de pronuntie, pentru ca in anii in care ar fi trebuit sa-si dezvolte abilitatile de vorbire au fost inconjurati doar de parinti si de tablete si n-au reusit sa invete cum sa vorbeasca corect.In total, cei 20 de logopezi ... citește toată știrea