Copiii care fac sport de performanta vor primi tichete de 150 de lei

Din ianuarie 2023, copiii care fac sport de performanta vor primi lunar tichete in valoare de 150 de lei. Masura este menita sa sprijine juniorii de la cluburi sportive care participa la competitii nationale si internationale.Un proiect de lege prin care copiii care sunt legitimati la un club sportiv si fac sport de performanta, primesc tichete in valoare de 150 de lei pe luna, a trecut de Camera Deputatilor, for decizional.Proiectul de lege prevede ca orice copil care este inscris la un ... citeste toata stirea