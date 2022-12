Copiii care ne dau lectii despre intelegere, ingaduinta, acceptare si empatie

Adultii par a avea mereu la indemana rezolvarea tuturor problemelor, alaturi de raspunsurile la numeroase dintre nelinistile si mai ales trairile noastre. Si totusi...De-a lungul anilor am asistat la numeroase momente in care copiii si adolescentii ne-au dat de inteles, clar, ca stiu si pot mult mai multe decat putem noi. Cel putin pe partea de intelegere, ingaduinta, acceptare si empatie. Ca sa numesc numai cateva.In anii pre-pandemici, am asistat cu profunda ... citeste toata stirea