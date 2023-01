Copiii cu certificat de incadrare in grad de handicap vor primi o indemnizatie compensatorie cuprinsa intre 64 si 316 de lei.Indemnizatia va fi acordata o singura data, in ianuarie 2023, conform Ordonantei de Urgenta 168, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei pe 9 decembrie 2022.Valoarea indemnizatiei compensatorii este de:316 lei pentru copilul cu handicap grav; ... citeste toata stirea