Copiii de 5-11 ani pot fi vaccinati anti-Covid-19 din 26 ianuarie

Vaccinarea anti-COVID a copiilor de 5-11 ani incepe in 26 ianuarie, in Romania, au anuntat autoritatile. Deja se pot face si programarile in platforma, au mai spus acestia. "Programarea se va efectua doar in centrele de vaccinare regasite in platforma cu denumirea P_Ped, prin intermediul conturilor parintilor sau ale reprezentantilor legali", anunta CNCAV.Pe 24 si 25 ianuarie vor ajunge in tara 114.000 de doze de vaccin pediatric, a spus, recent, medicul coordonator al campaniei de vaccinare ... citeste toata stirea