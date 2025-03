Copiii din zona Muntilor Fagaras, provocati din nou in concursul "Adopta un colt de natura"

Pentru al treilea an consecutiv, elevii cu varsta intre 13 si 17 ani din jurul Muntilor Fagaras sunt invitati sa adopte un colt de natura din comunitatea lor! Cei mai creativi 15 participanti, cu cele mai bune proiecte, pot castiga o excursie de 7 zile in Parcul National Padurile Bavareze din Germania. Asta in cadrul concursului Fundatiei Conservation Carpathia - "Adopta un colt de natura", care ii provoaca pe tineri sa aleaga un loc din apropierea lor, sa il protejeze si sa il promoveze. Poate ... citește toată știrea