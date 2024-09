Copiii institutionalizati si din medii defavorizate din Brasov au nevoie de voluntari sa le fie prieteni, mentori, surse de inspiratie. Ajungem MARI, cel mai mare program educational din Romania dedicat copiilor din sistemul de protectie, are in grija peste 3.000 de copii si tineri. Pentru ca acestia sa primeasca in continuare sprijinul necesar este nevoie de 1.000 de voluntari care sa isi asume rolul de mentor si prieten.In judetul Brasov sunt 100 de copii din sistemul de protectie inscrisi ... citește toată știrea