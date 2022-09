Copiii, invitati la curse de biciclete, la Turul Romaniei

Copiii din judetul Brasov sunt invitati la curse de biciclete organizate in cadrul competitiei internationale "Turul Romaniei", pentru a incuraja mersul pe bicicleta - recreational sau ca solutie de transport urban - dar si ciclismul profesionist.Este vorba despre doua dintre cele sase astfel de evenimente, in localitati prin care trece plutonul profesionist, cele de la Fagaras (vineri, intre orele 14.00 si 16.00, la Cetate) si Cristian (sambata, intre orele 12.00 si 14.00, in Piata ... citeste toata stirea