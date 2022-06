Copiii nimanui. Patru frati minori traiesc in conditii greu de imaginat la Venetia de Sus. Mama i-a parasit, iar tatal lor e alcoolic

Florentina are 9 ani si este cea mai mare dintre fratii Ovesea din Venetia de Sus. Dar are si cel mai mare rol, sa-si supravegheze si sa-si ingrijeasca fratii mai mici, pe Ana Maria de 6 ani si gemenele Alesia si Simona de 2 ani. Dar ce poate face o fetita de 9 ani? In niciun caz nu poate suplini sarcinile parintilor, Ovesea Gheorghe, tatal copiilor, mai putin al Florentinei, si Carmen Kadar, mama lor. Cei patru frati sunt intr-o situatie greu de imaginat, zilnic sunt flamanzi, sunt bolnavi, ... citeste toata stirea