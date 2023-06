Ingrijorati de efectele lumii digitale asupra dezvoltarii celor mici, asociatiile parentale ale scolilor din Greystones, Irlanda au votat pentru interzicerea in mod voluntar a utilizarii smartphone-urilor in cazul copiilor care nu au implinit 13 ani.Interzicerea, care are caracter voluntar, se aplica atat la scoala, cat si acasa.Pentru ca este o interzicere voluntara, nu toti parintii sunt obligati sa le interzica smartphone-urile celor ... citeste toata stirea