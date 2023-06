Un copil de 3 ani a fost transportat la spital de urgenta, dupa ce a fost muscat de mai multe ori, de un caine din rasa Amstaff.Un copil in varsta de 3 ani, din Lupeni, judetul Hunedoara, care se afla cu parintii sai in apropierea blocului in care locuieste, a fost atacat, miercuri seara, de un caine din rasa Amstaff, considerata periculoasa.Copilul a fost muscat de piciorul drept de mai multe ori, si a fost dus de urgenta la spital., potrivit News.ro.Stapanul animalului a declarat ca ... citeste toata stirea