Copil de trei ani gasit singur pe o strada din Gaesti. Cum a reusit micutul sa plece din casa

Un copil de trei ani gasit singur pe o strada din Gaesti. Minorul a fost incredintat mamei de catre Politie.Un copil de trei ani a fost gasit singur pe strada, in fata unui magazin in orasul Gaesti.Un barbat a fost cel care a gasit copilul de trei ani singur, pe strada, in fata unui magazin din orasul dambovitean Gaesti, si a anuntat Politia.Potrivit IPJ Dambovita, minorul a fost incredintat mamei, iar Protectia Copilului a fost sesizata in le gatura cu copilul gasit.Mama il cauta pe ... citește toată știrea