Copilul din Ticusul Nou, care a cazut in bazinul cu tomoxan, a decedat. Un caz similar s-a petrecut la Ungra, anul trecut, trei fetite, surori, au murit

Copilul din Ticusul Nou care a cazut in bazinul cu tomoxan a decedat.,,Copilul, din pacate, nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a fost declarat decedat. Elicopterul a fost intors din drum" comunica ISU Brasov.Un copil in varsta de aproximativ 4 ani din Ticusul Nou s-a inecat intr-un bazinul cu tomoxan de la o ferma din localitate. Incidentul a fost anuntat la ISU Brasov luni, 4 aprilie a.c., in jurul orei 15.30. La fata locului s-au deplasat 2 echipaje SMURD, o ambulanta SAJ, dar a ... citeste toata stirea