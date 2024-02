Copos a cerut aprobarile pentru Tampa: restaurant si telecabina

Dupa ce in decembrie 2022 a cumparat restaurantul Panoramic de pe Tampa, omul de afaceri George Copos a anuntat ca va investi in renovarea cladirii, dar si in modernizarea instalatiei de transport pe cablu.Astfel, in ianuarie 2024, firma Ana Teleferic, detinuta de omul de afaceri, a obtinut un certificat de urbanism prin care sunt stabilite conditiile in care se pot derula lucrarile de reamenajare a vechiului restaurant, iar saptamana aceasta a fost emis un astfel de certificat si pentru ... citește toată știrea