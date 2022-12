Corectare digitalizata la examenele nationale in toata tara?

Lucrarile scrise ale elevilor care participa la Evaluarea Nationala si BAC 2023 ar putea fi corectate digitalizat in toata tara, potrivit lui Sorin Ion, secretar de stat in Ministerul Educatiei. Acesta a declarat pentru Edupedu.ro ca "o lucrare data la Iasi poate fi corectata de un profesor de la Constanta si unul de la Timisoara". Sorin Ion a mai spus pentru Edupedu.ro ca achizitia de scanere este in curs de derulare si ca Ministerul Educatiei intentioneaza sa aiba propria platforma pentru ... citeste toata stirea