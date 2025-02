Coresi, 20 februarie: Eliberarea avizului de mediu pentru constructia celei de-a V-a celule a gropii de gunoi a Brasovului, in dezbatere publica

Proiectul amenajarii celei de-a V-a celule, din cele sase proiectate la rampa de gunoi a Brasovului a ajuns in faza obtinerii acordului de mediu. In acest sens, raportul de impact asupra mediului ar urma sa fie supus unei dezbateri publice. Aceasta ar urma sa aiba loc pe 20 februarie de la ora 16.30 la Coresi Business Campus, sala IAR 80.Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentul mentionat la sediul APM Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, sau ... citește toată știrea