Coresi - "Joc si Joaca", expozitie dedicata celor mici, in perioada 7-19 iunie

Expozitia "Joc si Joaca" sarbatoreste luna dedicata copiilor cu o prezentare unica de peste 1500 de jocuri si jucarii rare, de colectie, care arata evolutia felului in care a aratat si s-a simtit copilaria din ultimul secol.Expozitia organizata in premiera la Coresi Shopping Resort. Expozitia "Joc si Joaca" este imaginata de Asociatia ESCU si poate fi vizitata in perioada 7-19 iunie 2022, in fiecare zi in intervalul orar 10.00-22.00.Organizatorii si curatorii acestei expozitii tematice va ... citeste toata stirea