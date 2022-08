Corn, lapte si... o vizita la ferma

Programul "Lapte, corn si mar" in scoli va fi imbunatatit cu masuri educative la Brasov, precum vizite la ferme si ateliere pentru copii despre mancarea sanatoasa, a anuntat viceprimarul Flavia Boghiu, citata de Rador."Este o achizitie verde. Asta inseamna ca incercam sa poluam cat mai putin atunci cand ducem produsele la copii si calitatea produselor. Anul acesta am avut lapte direct de la fermieri. Am primit foarte multe mesaje de la parinti care spuneau ca ai lor copii nu beau laptele pana ... citeste toata stirea