"Cornul si Laptele", mai bun, dar mai tarziu

Dupa ce Guvernul a aprobat, in 10 august, la insistentele autoritatilor locale si ale producatorilor, majorarea preturilor la care pot fi achizitionate produsele din Programul pentru Scoli al Romaniei (cunoscut sub denumirea "Cornul si laptele"), viceprimarul Brasovului, Flavia Boghiu, a anuntat vineri, 12 august, ca in acest mod se vor putea achizitiona produse de calitate pentru elevii brasoveni.Mai exact, prin decizia Guvernului Romaniei, valoarea fructelor a crescut de la 0,60 lei la 0,70 ... citeste toata stirea