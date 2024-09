Corona Brasov a invins-o pe DVTK Jegesmedvek cu scorul de 5-4

Toate cele trei echipe romanesti care evolueaza in competitia regionala Erste Liga la hochei pe gheata au obtinut victorii in meciurile desfasurate duminica.CSM Corona Brasov, detinatoarea trofeului, a invins-o pe DVTK Jegesmedvek cu scorul de 5-4 (1-1, 2-3, 1-0, 0-0, 1-0), dupa suturile de departajare, pe Patinoarul Olimpic din Brasov.Evgheni Skacikov, Radim Valchar, Jared Michael Van Wormer au marcat pentru Corona in timpul regulamentar, iar Albert ... citește toată știrea