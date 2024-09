Corpul nou al Maternitatii Brasov ar putea fi functional luna viitoare. Problemele la acoperis au fost rezolvate la a 4-a incercare

Finalizate dupa mai multe amanari in luna mai a acestui an, lucrarile de reabilitare a aripii noi a Maternitatii Brasov si a corpului de legatura cu cel vechi nu au fost receptionate. De altfel, procedurile vor mai dura, presedintele Consiliului Judetean Brasov, Todorica Serban, anuntand joi ca pacientii si medicii ar putea intra in noul corp la finalul lunii viitoare.Informatiile referitoare la stadiul receptiei lucrarilor au fost prezentate de reprezentantul administratiei judetene in ... citește toată știrea