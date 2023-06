Incepute in toamna anului trecut, lucrarile de extindere a Scolii Gimnaziale nr. 30 din cartierul Tractorul vor fi gata in luna august, inainte de termenul prevazut in contract. Anuntul a fost facut marti, 6 iunie, de primarul Brasovului, Allen Coliban, dupa ce a fost pe santier si a avut o discutie cu constructorul."Conform contractului, lucrarile erau prevazute sa se termine la inceputul anului viitor, insa, constructorul vrea sa le finalizeze pana la sfarsitul lunii august, astfel incat ... citeste toata stirea