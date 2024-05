Corul adventist din Craiova, concert in Biserica Neagra

Trei concerte extraordinare au fost pregatite la Biserica Neagra, in perioada 29 mai - 2 iunie. Astfel, in data 29 mai, de la ora 18.00, va fi un Concert baroc, in cadrul caruia artistii Erika Klemm (flaut drept), Brigitte Schnabel (vioara), Chisaki Kito (violoncel) si Steffen Schlandt (orga) vor interpreta lucrari de Georg Philipp Telemann, Henry Purcell, Antonio Vivaldi si Wolfgang Amadeus Mozart. Costul unui bilet este de 25 de lei pentru toate categoriile de varsta.In cadrul festivalului ... citește toată știrea