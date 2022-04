Corul Bach va canta miercuri, 13 aprilie, de la ora 20.00 in Biserica Catolica Sf. Petru si Sf. Pavel (Brasov), de pe strada Muresenilor, lucrarea VIA CRUCIS de Franz Liszt.Intrarea este gratuita.Drumul crucii evocat in limba latina in cele 14 opriri este in lucrare de fata completat de 2 corale protestante si cuvintele Mantuitorului in aramaica. Solistul care ii va da glas este Dmytro Rusyniak din Odesa. ... citeste toata stirea