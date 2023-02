Corul Madrigal, in turneu national de Paste "Saptamana Patimilor". La Brasov, in 4 aprilie

Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" va sustine Turneul national de Paste "Saptamana Patimilor" in perioada 29 martie - 13 aprilie, in 8 orase din Romania, iar in Brasov va ajunge in 4 aprilie, la Teatrul "Sica Alexandrescu".Cele 9 spectacole "Saptamana Patimilor", dirijate de Anna Ungureanu, dirijor principal si Cezar Verlan, dirijor secund, ii vor avea ca invitati pe tinerii actori Corneliu si Pavel Ulici. Cea mai mare sarbatoare a crestinatatii va fi marcata si de ... citeste toata stirea