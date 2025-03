Coruptie in 2024, la Brasov: Trend descendent si cresterea denunturilor in MAI

Faptele de coruptie in randul personalului MAI au scazut semnificativ in 2024, comparativ cu anul precedent. In schimb, numarul politistilor care denunta tentativele de mituire a crescut cu 30%, conform declaratiilor facute de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), Monica Ionica si Claudia Feraru, in cadrul emisiunii Culisele Zilei cu Sebastian Dan.Scade coruptia in MAI: Politistii devin mai vigilentiTendinta descendenta a faptelor de coruptie in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) ... citește toată știrea