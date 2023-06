Artistii Operei Brasov vor prezenta miercuri, 21 iunie, de la ora 19.00, pe scena Operei Nationale Bucuresti, "Così Fan Tutte" de W.A. Mozart, opera bufa cunoscuta si sub titlul "Scoala amantilor". Reprezentatia are loc in cadrul editiei a II-a a Bucharest Opera Festival.Aceasta capodopera mozartiana, creata intr-o singura luna de catre celebrul compozitor, abordeaza, cu mult umor, una dintre cele mai sensibile teme ale tuturor timpurilor: infidelitatea partenerilor. Actiunea are loc ... citeste toata stirea