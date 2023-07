Aglomeratie foarte mare, zilnic, la cursele firmei bucurestene CDI de la Brasov spre Rupea-Sighisoara-Tg. Mures. Varianta transportului auto spre Targu Mures, de exemplu, este cea mai rapida, avand in vedere ca cel mai rapid tren face 6 ore pana in capitala judetului Mures, iar cu masina se fac 3 ore. Oameni simpli sau bolnavi care trebuie sa ajunga la consultatii sau tratament la Tg. Mures se lupta zilnic pentru un loc in microbuze. Din cauza numarului redus de locuri din autovehicule, desi ... citeste toata stirea